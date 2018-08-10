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    В Нигере погибли 22 человека в результате наводнения

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Наводнение в Нигере привело к гибели 22 человек и оставило бездомными тысячи жителей страны.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций страны Магажи Лауан.

    По его словам, около 50 тысяч человек пострадали из-за наводнений. Он добавил, что наводнение уничтожило более трех тысяч домов и четыре тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

    Больше всего от стихии пострадали районы Маради и Диффа на юге страны. 

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