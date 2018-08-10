В Нигере погибли 22 человека в результате наводнения

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Наводнение в Нигере привело к гибели 22 человек и оставило бездомными тысячи жителей страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций страны Магажи Лауан.

По его словам, около 50 тысяч человек пострадали из-за наводнений. Он добавил, что наводнение уничтожило более трех тысяч домов и четыре тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Больше всего от стихии пострадали районы Маради и Диффа на юге страны.