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В Нигере отменили комендантский час

В Нигере отменили комендантский час Военные в Нигере отметили комендантский час, действовавший там с 27 июля.
Другие страны
30 августа 2023 г. 16:20
В Нигере отменили комендантский час

Военные в Нигере отметили комендантский час, действовавший там с 27 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Решение принято Национальным советом спасения родины, который захватил власть в Нигере 26 июля в результате государственного переворота.

Отмена комендантского часа произошла спустя сутки после публикации Алжиром плана из шести пунктов по стабилизации ситуации в Нигере и возвращению страны к конституционному порядку. Он предусматривает, в частности, шестимесячный переходный период во главе с гражданским лицом.

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