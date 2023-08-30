В Нигере отменили комендантский час

Военные в Нигере отметили комендантский час, действовавший там с 27 июля.

Военные в Нигере отметили комендантский час, действовавший там с 27 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Решение принято Национальным советом спасения родины, который захватил власть в Нигере 26 июля в результате государственного переворота.

Отмена комендантского часа произошла спустя сутки после публикации Алжиром плана из шести пунктов по стабилизации ситуации в Нигере и возвращению страны к конституционному порядку. Он предусматривает, в частности, шестимесячный переходный период во главе с гражданским лицом.