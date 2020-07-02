В Нигере освободили десять похищенных гуманитарных работников

Десять работников неправительственной организации "Действие и программа воздействия на Сахель" (APIS), которых похитили на юго-западе Нигера&24 июня, были освобождены.

Десять работников неправительственной организации "Действие и программа воздействия на Сахель" (APIS), которых похитили на юго-западе Нигера 24 июня, были освобождены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиелла (Tidjani Ibrahim Katiella).

В конце июня сообщалось, что по меньшей мере десять гуманитарных работников неправительственной организации "Действие и программа воздействия на Сахель" (APIS) были похищены во время раздачи продуктов в деревне на юго-западе Нигера, недалеко от Буркина-Фасо. Кроме того, похитители забрали два внедорожника, принадлежащих организации.