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В Нигере осужденные за терроризм заключенные устроили бунт и совершили побег из тюрьмы

В Нигере осужденные за терроризм заключенные устроили бунт и совершили побег из тюрьмы Несколько заключенных, осужденных за терроризм, сбежали из тюрьмы строгого режима в регионе Тиллибери в Нигере.
Другие страны
12 июля 2024 г. 11:04
В Нигере осужденные за терроризм заключенные устроили бунт и совершили побег из тюрьмы

Несколько заключенных, осужденных за терроризм, сбежали из тюрьмы строгого режима в регионе Тиллибери в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал ActuNiger.

Единственная в стране тюрьма строгого режима расположена в Кутукале в 50 км от столицы Ниамея.

МВД не уточняет число сбежавших заключенных, однако известно, что они подняли бунт.

Для их поиска уже мобилизованы силовые структуры. Власти также распорядились привлечь к поискам племенных вождей и религиозных лидеров, а также местное население. Во всем регионе объявлен комендантский час.

Как отмечает портал, в данной тюрьме отбывают наказание крайне опасные преступники, включая боевиков из террористических группировок "Боко Харам" и "Исламское Государство". Также там находятся чиновники, арестованные после переворота 26 июля 2023 года, в том приближенные экс-президента Мохамеда Базума.

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Версия на английском языке Inmates escape Niger prison holding militants
Версия на азербайджанском языке Nigerdə terrorizmdə təqsirli bilinən məhbuslar iğtişaş törədib və həbsxanadan qaçıblar

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