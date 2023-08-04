В Нигере остановили вещание телеканала France 24 и радио RFI

Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота.

Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространило радио RFI.

Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота.

"Через неделю после переворота в Нигере, по словам нескольких источников на месте, в стране было прервано вещание программ RFI и France 24", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.