В Нигере неизвестные убили 37 мирных жителей

Неизвестные вооруженные лица убили 37 мирных жителей в результате нападения на деревню на юго-западе Нигера, передает Reuters.

Неизвестные вооруженные лица убили 37 мирных жителей в результате нападения на деревню на юго-западе Нигера.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, нападение произошло в коммуне Банибангу в районе недалеко от малийской границы, где в этом году исламистские боевики убили сотни мирных жителей.

Вооруженные группы в регионах Тиллабери и Тахуа Нигера убили более 420 мирных жителей и изгнали десятки тысяч из своих домов в 2021 году, говорится в докладе правозащитной группы Human Rights Watch.

Атаки являются частью более широкого конфликта, охватывающего приграничные районы Мали, Буркина-Фасо и Нигера в африканском регионе Сахель, где джихадисты, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», стремятся взять под свой контроль.

За последние годы погибли тысячи мирных жителей.