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В Нигере назначен новый начальник генштаба ВС

В Нигере назначен новый начальник генштаба ВС Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении бригадного генерала Мусы Салау Барму начальником генштаба ВС республики.
Другие страны
5 августа 2023 г. 12:14
В Нигере назначен новый начальник генштаба ВС

Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении бригадного генерала Мусы Салау Барму начальником генштаба ВС республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее он возглавлял силы специального назначения ВС Нигерии, сообщает портал ActuNiger.

Портал также информирует, что глава центрального органа мятежников - Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани - издал декрет о составе НССР. К входившим в него 16 членам добавились различные высокопоставленные военные, а также создан секретариат для координации действий с другими органами переходного периода.

После объявления о приостановке действия нынешней конституции и всех созданных на ее основе органов власти мятежники заявили, что НССР временно берет на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель будет исполнять обязанности главы государства.

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