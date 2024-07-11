В Нигере ликвидировали шесть террористов в ходе операции на юго-западе страны

Правительственная армия Нигера провела антитеррористическую операцию на юго-западе страны, в результате которой было ликвидировано шесть вооруженных боевиков.

Правительственная армия Нигера провела антитеррористическую операцию на юго-западе страны, в результате которой было ликвидировано шесть вооруженных боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном бюллетене Сил обороны и безопасности Нигера.

Рейд военных был осуществлен близ деревни Абду Гангани, расположенной в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" (на стыке Буркина-Фасо, Мали и Нигера).

Кроме того, силовики задержали девять террористов в районах Банкиларе, Тороди и Тунга (также в регионе Тиллабери).

Юго-западные области Нигера, расположенные близ границ с Мали и Буркина-Фасо, уже не первый год остаются зоной повышенной активности экстремистских и террористических группировок.