В Нигере из-за сильных наводнений погибли свыше 130 человек

В Нигере в результате сильных наводнений за последние недели погибли 131 человек, еще 133 пострадали.

В Нигере в результате сильных наводнений за последние недели погиб 131 человек, еще 133 пострадали.

Как передает Report , об этом сообщает Нигерское агентство печати.

В Управлении гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий страны отметили, что наводнения нанесли ущерб почти 32 тыс. домохозяйств.

"51 человек утонул, еще 80 человек погибли в результате обрушения строений. Рухнуло почти 27 тыс. домов и жилых построек. Наводнения повредили сотни ангаров и магазинов", - уточнили в управлении.

Причиной сильных наводнений, которые затронули все восемь регионов Нигера, включая столицу страны Ниамей, стали длительные проливные дожди. Сезон обильных осадков в Нигере длится с июня по сентябрь.