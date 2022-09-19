В Нигере число погибших из-за ливней увеличилось до 159

Число погибших с минувшего июня увеличилось до 159 человек в Нигере из-за продолжающихся ливней, вызвавших наводнения и оползни.

Число погибших с минувшего июня увеличилось до 159 человек в Нигере из-за продолжающихся ливней, вызвавших наводнения и оползни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на службу гражданской защиты африканской страны.

"Наряду с погибшими 185 человек ранены, и еще 225 тыс пострадали, - отмечают власти. - Дожди повредили 25 900 домов и зданий, 210 зернохранилищ, большое количество школ и больниц. В результате нынешний сезон стал одним из самых разрушительных в истории страны".

Власти продолжают принимать меры для эвакуации населения из наиболее пострадавших районов. Нуждающимся оказывается гуманитарная помощь.

Отметим, что синоптики предупреждают о продолжении выпадения обильных осадков в ближайшие две недели. Сезон дождей обычно длится в Нигере с июня по начало сентября.