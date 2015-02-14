​В Нигере арестован главарь "Боко Харам"

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Органам безопасности Нигера удалось арестовать одного из крупных командиров радикальной группировки "Боко Харам", базы которой расположены на территории Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти, силовики задержали Кака Буну в области Диффа (юго-восток Нигера).

По данным следствия, он исполнял роль финансового директора боевиков в Диффе, а также руководил вербовкой молодых новобранцев для отрядов "Боко Харам".