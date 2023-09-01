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В Нигере аннулировали диппаспорта у нескольких высших чиновников, находящихся за рубежом

В Нигере аннулировали диппаспорта у нескольких высших чиновников, находящихся за рубежом МИД Нигера разослал во все свои посольства и миссии в зарубежных странах уведомление об аннулировании дипломатических паспортов у некоторых членов распущенного после военного переворота правительства и администрации президента.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 21:52
В Нигере аннулировали диппаспорта у нескольких высших чиновников, находящихся за рубежом

МИД Нигера разослал во все свои посольства и миссии в зарубежных странах уведомление об аннулировании дипломатических паспортов у некоторых членов распущенного после военного переворота правительства и администрации президента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в списке лишенных дипломатических паспортов значатся занимавший пост премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду, возглавлявший МИД Асуми Масуду, являвшаяся послом Нигера во Франции Айшату Булама Кане, а также несколько президентских советников. В уведомлении содержится требование о том, чтобы посольства и миссии проинформировали власти стран пребывания об отзыве у указанных лиц дипломатических паспортов.

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