В Нигере 8 жандармов убиты при нападении боевиков, 33 ранены

По меньшей мере восемь сотрудников подразделения жандармерии Нигера убиты, 33 получили ранения в результате нападения боевиков на юго-западе страны, недалеко от границы с Буркина-Фасо.

По меньшей мере восемь сотрудников подразделения жандармерии Нигера убиты, 33 получили ранения в результате нападения боевиков на юго-западе страны, недалеко от границы с Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Минобороны Нигера.

По его информации, шестеро пострадавших получили серьезные ранения. Пять автомобилей вооруженных сил Нигера уничтожены в результате нападения. Свыше 50 боевиков убиты.

Буркина-Фасо в последние годы превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны действуют две террористические группировки: "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГИЛ и "Ансар аль-Ислам".