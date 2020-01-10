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В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

​В Нигере 25 военных погибли при атаке на военный пост

Двадцать пять военных погибли в результате атаки на военный пост в деревне Шинегодар (Chinégodar) на западе Нигера, более 60 террористов были нейтрализованы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление минобороны страны.

По данным силового ведомства, неизвестные прибыли на базу на мотоциклах и машинах, после чего открыли огонь. Военные при поддержке ВВС Нигера и "партнеров" нанесли ответные удары и обратили противника в бегство. После чего военные начали "зачистку" местности от боевиков.

"В четверг, в районе 13.00 передовой военный пост в Шинегодаре отразил атаку террористических элементов. Такова предварительная оценка: с нашей стороны погибли 25 человек и шестеро получили ранения. 63 человека со стороны противника были нейтрализованы", - заявил представитель минобороны страны Сулейман Газоби.

Агентство Рейтер отмечает, что в ведомстве не указали, кто совершил атаку. 

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