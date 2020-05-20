​В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков

Двенадцать солдат погибли и десять получили ранения в результате нападения радикальной группировки "Боко Харам" в регионе Диффа на юго-востоке Нигера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на министерство обороны.

Нападение на военный пост произошло в ночь с понедельника на вторник. Семь боевиков были ликвидированы, сообщило министерство.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".