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В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков

​В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков

Двенадцать солдат погибли и десять получили ранения в результате нападения радикальной группировки "Боко Харам" в регионе Диффа на юго-востоке Нигера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на министерство обороны.

Нападение на военный пост произошло в ночь с понедельника на вторник. Семь боевиков были ликвидированы, сообщило министерство.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".

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