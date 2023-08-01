В Нигер вылетел первый самолет для эвакуации французских граждан

Франция направила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера.

Франция направила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала LCI сообщила глава ее МИД Катрин Колонна.

"Первый самолет на пути в Нигер, - сказала Колонна, - Мы находимся в контакте с местными властями, однако это не означает признание мятежа".

По данным телеканала, эвакуация будет охватывать 700 французов и около 800 граждан других стран ЕС.

По сведениям телеканала BFMTV, в число эвакуированных иностранцев входят, в частности, граждане Италии. На пути в Европу, транспортный самолет ВВС Франции совершит посадку в столице Чада Нджамене.