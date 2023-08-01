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В Нигер вылетел первый самолет для эвакуации французских граждан

В Нигер вылетел первый самолет для эвакуации французских граждан Франция направила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера.
Другие страны
1 августа 2023 г. 15:58
В Нигер вылетел первый самолет для эвакуации французских граждан

Франция направила первый самолет для эвакуации своих граждан из Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала LCI сообщила глава ее МИД Катрин Колонна.

"Первый самолет на пути в Нигер, - сказала Колонна, - Мы находимся в контакте с местными властями, однако это не означает признание мятежа".

По данным телеканала, эвакуация будет охватывать 700 французов и около 800 граждан других стран ЕС.

По сведениям телеканала BFMTV, в число эвакуированных иностранцев входят, в частности, граждане Италии. На пути в Европу, транспортный самолет ВВС Франции совершит посадку в столице Чада Нджамене.

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Версия на английском языке First plane leaves for Niger to evacuate French citizens

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