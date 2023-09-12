В Нигер вернулся бывший премьер-министр Хама Амаду

Бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину после более двух лет, проведенных за границей.

Бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину после более двух лет, проведенных за границей.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP.

"Хама Амаду прибыл в Нигер из Франции, где он проходил курс лечения", - заявил один из родственников экс-премьера Абду Рафа. 73-летний Амаду дважды занимал пост главы правительства Нигера - с февраля 1995 года по январь 1996 и затем с января 2000 до июня 2007 года. Он критиковал президента Нигера Мохамеда Базума и приветствовал его смещение в результате государственного переворота.