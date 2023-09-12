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В Нигер вернулся бывший премьер-министр Хама Амаду

В Нигер вернулся бывший премьер-министр Хама Амаду Бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину после более двух лет, проведенных за границей.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 20:47
В Нигер вернулся бывший премьер-министр Хама Амаду

Бывший премьер-министр Нигера Хама Амаду вернулся на родину после более двух лет, проведенных за границей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

"Хама Амаду прибыл в Нигер из Франции, где он проходил курс лечения", - заявил один из родственников экс-премьера Абду Рафа. 73-летний Амаду дважды занимал пост главы правительства Нигера - с февраля 1995 года по январь 1996 и затем с января 2000 до июня 2007 года. Он критиковал президента Нигера Мохамеда Базума и приветствовал его смещение в результате государственного переворота.

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