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В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам

В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам Нидерландский суд приговорил двух участников пятничных беспорядков в Роттердаме к пяти месяцам лишения свободы, два из которых должны быть отбыты условно.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 05:18
В нидерландском Роттердаме участники беспорядков приговорены к тюремным срокам

Нидерландский суд приговорил двух участников пятничных беспорядков в Роттердаме к пяти месяцам лишения свободы, два из которых должны быть отбыты условно.

Как передает Report со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию, обоим запрещено появляться в центре Роттердама в течение года.

По данным телеканала, на 26-летную женщину из города Спейкениссе также наложен штраф в размере 1 000 евро за причинение ущерба полицейском автомобилю. Судья отметил, что Шарон М. (согласно устоявшейся практике, фамилии подозреваемых и осужденных в голландском суде не называются) применила насилие по отношению к блюстителям порядка. "Вы сами принимали решение, когда подбирали камень и бросали его в сторону полиции, - отметил судья. - Я считаю, что это очень серьезно. И наказания в виде общественных работ в данном случае недостаточно".

Аналогичные слова прозвучали и в адрес 29-летнего Теренсе ван ден Б. из города Делфта, который бросал камни в сторону полицейских автомобилей.

Демонстрация против коронавирусных ограничений в пятницу в Роттердаме переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие били витрины магазинов, закидывали полицейских камнями и запускали в их сторону фейерверки. Были подожжены как минимум четыре полицейские машины. Полиции даже пришлось стрелять на поражение, чтобы оттеснить агрессивно настроенную толпу. Сообщается, что как минимум три человека получили огнестрельные ранения, травмы также получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda bir neçə etirazçı həbs edilib

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