В Нидерландах заявили о кибератаке "пророссийских хакеров" на порт Роттердама

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов утверждает, что "пророссийские хакерские группировки" на прошлой неделе осуществили кибератаку на порт Роттердама.

Национальный центр кибербезопасности Нидерландов утверждает, что "пророссийские хакерские группировки" на прошлой неделе осуществили кибератаку на порт Роттердама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство порта уведомили, что кибератаки якобы проводились с российских и сербских IP-адресов.

Портовые власти также утверждают, что еще несколько нидерландских портов, включая Амстердам и Гронинген, также подверглись атакам.

По информации агентства, веб-сайт порта Амстердама не работал более часа 6 июня, а морские порты Гронингена столкнулись с перебоями в работе сети, продолжавшимися два дня.

Телеканал RTL утверждал, что за кибератаками стоит хакерская группа под названием "NoName057(16)" и ее действия были ответом на планы Нидерландов купить швейцарские танки для Украины.