В Нидерландах не намерены отменять комендантский час на фоне беспорядков

Голландская полиция разыскивает всех участников беспорядков, им грозят не только штрафы, но и тюремное заключение

Правительство Нидерландов не намерено отменять комендантский час в связи с беспорядками, которые уже три вечера подряд охватывают различные города страны. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник и.о. министра финансов Вопке Хукстра.

"Мы не собираемся капитулировать перед людьми, которые бьют витрины магазинов", - заявил Хукстра, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Аналогичной точки зрения придерживается и.о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. "Небольшие группы считают необходимым начинать беспорядки, - отметил он. - Но это происходит не из-за политики правительства по борьбе с коронавирусом. Для этого не нужно бить витрины и грабить магазины". По словам чиновника, голландская полиция разыскивает всех участников беспорядков. Им грозят не только штрафы, но и тюремное заключение.

Действия правоохранительных органов поддерживает и.о. премьер-министра страны Марк Рютте. "Полиция пользуется нашим огромным уважением и может рассчитывать на полную поддержку, - отметил он в Твиттере. - Это преступное насилие должно прекратиться". "Беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу, - добавил Рютте. - Мы должны сначала вместе выиграть войну с вирусом, потому что только тогда мы сможем вернуть себе свободу".

Беспорядки по вечерам начались в Нидерландах 23 января на фоне введения в стране комендантского часа с 21:00 по 04:30 (в дополнение к уже действующему в стране с середины декабря прошлого года практически полному карантину). Основными участниками протестов является агрессивно настроенная молодежь.

В понедельник вечером беспорядки охватили около 10 городов. Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Роттердаме и Хертогенбосе. В общей сложности полиция задержала 184 человека.