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В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников.
Другие страны
19 ноября 2020 г. 05:46
В Нидерландах запретили запускать фейерверки в новогодние праздники

Правительство Нидерландов запретило запускать фейерверки в период рождественских и новогодних праздников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает "ЕвроПульс".

Нарушителям грозит штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Новые правила не распространяются на бенгальские огни и подобные мини-фейерверки, которые безопасно держать в руках.

Столь жесткие меры связаны с загруженностью врачей и медицинских служб в этом году. Из-за пандемии COVID-19 они работают на пределе возможностей, а во время праздников в больницы попадает на треть больше пациентов, чем обычно. Многие из них получают травмы из-за неудачного запуска фейерверка.

Правительство Нидерландов компенсирует финансовые потери продавцам, многие из которых уже закупили товар. Им будет выплачено 40 миллионов евро и выделены специальные склады, где продукция сможет храниться до следующего года.

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