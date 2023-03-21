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В Нидерландах запретили TikTok на рабочих телефонах госслужащих

В Нидерландах запретили TikTok на рабочих телефонах госслужащих Государственные служащие в Нидерландах в скором времени не будут иметь приложение TikTok на рабочих мобильных устройствах.
Другие страны
21 марта 2023 г. 17:45
В Нидерландах запретили TikTok на рабочих телефонах госслужащих

Государственные служащие в Нидерландах в скором времени не будут иметь приложение TikTok на рабочих мобильных устройствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник в письме национальному парламенту статс-секретарь министерства внутренних дел и по делам королевства Александра ван Хюффелен.

Согласно решению кабинета министров, на данном этапе чиновникам просто рекомендуется не пользоваться данным приложением. В дальнейшем же телефоны, выдаваемые госслужащим, будут настроены таким образом, что на них будет возможно устанавливать только определенные, предварительно одобренные приложения. "Соответственно, установка приложений, которые могут использоваться для шпионажа, станет невозможной", - отмечается в документе. В свою очередь Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на представителей правительства утверждает, что "это в том числе будет относиться к социальной сети TikTok, принадлежащей китайской технологической компании ByteDance".

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Версия на английском языке Dutch bureaucrats told to remove TikTok from work phones

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