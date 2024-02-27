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В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинских беженцев

В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинских беженцев Центральный пункт приема украинцев в нидерландском Утрехте перестал принимать новых беженцев.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 19:33
В Нидерландах закрылся центральный пункт приема украинских беженцев

Центральный пункт приема украинцев в нидерландском Утрехте перестал принимать новых беженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Нидерландскую радиовещательную корпорацию NOS, центр переполнен - минувшей ночью там ночевали 154 беженца, а места есть только для 140.

Сообщается, что украинцы, приехавшие в Утрехт и не нуждающиеся в немедленной помощи, должны будут искать жилье самостоятельно.

В центр в Утрехте ежедневно за помощью обращаются от 50 до 70 новых людей. Двери пункта приема откроют, когда количество украинцев станет меньше 80.

Ранее сообщалось, что за первые недели 2024 года в регистрационный центр в Утрехте обратилось более 3 000 украинцев.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda ukraynalı qaçqınlar üçün mərkəzi qəbul məntəqəsi bağlanıb

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