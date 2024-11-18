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В Нидерландах зафиксировали первую за 2024 год вспышку птичьего гриппа

В Нидерландах зафиксировали первую за 2024 год вспышку птичьего гриппа Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в голландском городе Путтен. Это первый случай за последние 11 месяцев.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 16:18
В Нидерландах зафиксировали первую за 2024 год вспышку птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на птицеферме в голландском городе Путтен. Это первый случай за последние 11 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщениии Министерства сельского хозяйства, рыболовства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

Чтобы предотвратить распространение заболевания, управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов истребит 23 тыс. птиц на ферме. За 30 птицефабриками в радиусе 3 км установлено усиленное наблюдение. В регионе введены ограничения на транспортировку птицы и продукции птицеводства.

Последняя вспышка птичьего гриппа в Нидерландах была зафиксирована 1 декабря 2023 года, также в Путтене. Тогда было забито 110 тыс. птиц. По данным министерства, сейчас оснований для введения общенационального режима содержания птицы в закрытых помещениях нет.

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