В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19

Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране.

Рекордные более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Нидерландах за сутки, это самые высокие цифры с начала эпидемии в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения страны.

За последние 24 часа в Нидерландах выявили 35 521 случай заражения коронавирусом. В среднем за неделю фиксировались 31 206 новых случаев - это на 45% больше, чем неделю назад.

При этом заполняемость больниц снизилась. По данным на сегодняшний день, в больницах находятся 1 289 пациентов с коронавирусом, в четверг эта цифра составляла 1 363. Из них сегодня 335 человек находятся в реанимациях (накануне - 361 человек).