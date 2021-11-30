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В Нидерландах задержаны нарушители карантина, которые намеревались уехать в Испанию

В Нидерландах задержаны нарушители карантина, которые намеревались уехать в Испанию Подданный Испании и гражданка Португалии были задержаны в аэропорту Амстердама после того, как сбежали из отеля, где находились на карантине после возвращения из ЮАР.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 07:15
В Нидерландах задержаны нарушители карантина, которые намеревались уехать в Испанию

Подданный Испании и гражданка Португалии были задержаны в аэропорту Амстердама после того, как сбежали из отеля, где находились на карантине после возвращения из ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, в гостинице задержанные находились в изоляции вместе с другими путешественниками, которые вернулись из ЮАР.

Речь идет о 30-летнем мужчине и 28-летней женщине. Воздушное судно должно было вылететь в пиренейское королевство в воскресенье вечером. Они были задержаны, когда уже находились в самолете. За нарушение карантина им может грозить штраф или тюремное заключение. У одного из арестованных ранее был диагностирован COVID-19, как и у шестидесяти других пассажиров, которые прибыли двумя рейсами из ЮАР.

Ранее у 13 пассажиров, прибывших в Нидерланды из Африки, был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Нарушившие карантин намеревались покинуть страну на самолете, чтобы долететь до Испании.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda İspaniyaya qaçmaq istəyən karantin pozucuları saxlanılıb

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