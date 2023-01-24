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В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста

В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста Полиция Нидерландов задержала еще одного человека по подозрению в причастности к убийству известного журналиста Питера де Вриса в июле 2021 года.
Другие страны
24 января 2023 г. 02:30
В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста

Полиция Нидерландов задержала еще одного человека по подозрению в причастности к убийству известного журналиста Питера де Вриса в июле 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила голландская прокуратура.

В заявлении ведомства отмечается, что это восьмой человек, задержанный по этому делу. Его личность не раскрывается, однако сообщается, что он является подданным Нидерландов. Задержание было произведено в понедельник в городе Тилбург.

Мужчина имеет право контактировать только со своим адвокатом. Правоохранительные органы подозревают, что он являлся "одним из участников преступного заговора" с целью убийства де Вриса.

Покушение на де Вриса было совершено 6 июля 2021 года в Амстердаме. Очевидцы утверждают, что в общей сложности в его сторону было сделано не менее пяти выстрелов, причем как минимум один задел голову. После инцидента журналист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу, где умер спустя несколько дней.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda jurnalistin qətlində şübhəli bilinən sayca 8-ci adam saxlanılıb

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