В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в убийстве журналиста

Полиция Нидерландов задержала еще одного человека по подозрению в причастности к убийству известного журналиста Питера де Вриса в июле 2021 года.

Полиция Нидерландов задержала еще одного человека по подозрению в причастности к убийству известного журналиста Питера де Вриса в июле 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила голландская прокуратура.

В заявлении ведомства отмечается, что это восьмой человек, задержанный по этому делу. Его личность не раскрывается, однако сообщается, что он является подданным Нидерландов. Задержание было произведено в понедельник в городе Тилбург.

Мужчина имеет право контактировать только со своим адвокатом. Правоохранительные органы подозревают, что он являлся "одним из участников преступного заговора" с целью убийства де Вриса.

Покушение на де Вриса было совершено 6 июля 2021 года в Амстердаме. Очевидцы утверждают, что в общей сложности в его сторону было сделано не менее пяти выстрелов, причем как минимум один задел голову. После инцидента журналист в тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу, где умер спустя несколько дней.