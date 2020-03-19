В Нидерландах за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 400

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 2 460, количество жертв возросло до 76.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

В среду сообщалось о 2 051 зараженном и 58 умерших."Со вчерашнего дня анализы 409 человек дали положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее количество зараженных достигло 2 460", - говорится в сообщении на сайте института. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 18. Отмечается, что умершие от заболевания - пациенты в возрасте от 63 до 95 лет.