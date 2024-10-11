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В Нидерландах выявили вариант блютанга, от которого нет вакцины

В Нидерландах выявили вариант блютанга, от которого нет вакцины Два случая заражения вариантом блютанга BTV12, от которого на сейчас нет вакцины, выявлены на этой неделе в Нидерландах.
Другие страны
11 октября 2024 г. 20:06
В Нидерландах выявили вариант блютанга, от которого нет вакцины

Два случая заражения вариантом блютанга BTV12, от которого на сейчас нет вакцины, выявлены на этой неделе в Нидерландах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство страны.

По данным властей, заболевание, которое может вызвать массовый падеж скота, было обнаружено на двух фермах в центральном районе Нидерландов - в одном случае у овцы, а в другом - у коровы с теленком. Этот вариант ранее не встречался в Нидерландах, но распространен в других странах за пределами Европы.

"Полностью понимаю, что новости об обнаружении BTV12 в Нидерландах вызывают страх и беспокойство среди фермеров, разводящих овец и крупный рогатый скот, - отметила министр сельского хозяйства, рыболовства, природы и по вопросам продовольствия Фемке Марейе Вирсма. - В прошлом году животноводство сильно пострадало от вспышки блютанга варианта BTV3. Почему сейчас для меня приоритетной задачей является выяснить, распространился ли этот вариант дальше, и если да, то в какой степени".

Министр инициировала дальнейшее изучение ситуации и ожидает получения дополнительной информации в течение недели.

В 2024 году это заболевание было выявлено в Германии, Дании и Люксембурге. Болезнь вызывает вирус, переносчиками которого являются главным образом насекомые. Блютанг не опасен для человека, но среди животных может вызвать эпизоотию и массовый падеж.

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