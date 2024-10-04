В Нидерландах выявили два случая заражения оспой обезьян

Два случая заражения оспой обезьян выявлены в центре для людей с ограниченными возможностями в Эйндховене.

Два случая заражения оспой обезьян выявлены в центре для людей с ограниченными возможностями в Эйндховене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Eindhovens Dagblad.

Сотрудник центра заразился вирусом во время отпуска. Позже заболевание было выявлено у одного из резидентов.

Региональная служба здравоохранения считает низким риск дальнейшего распространения вируса и параллельно внимательно следит за дальнейшим развитием ситуации.

В качестве меры предосторожности в центре используется защитная экипировка. "Мы делаем это, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания", - отметили в учреждении.