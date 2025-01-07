В Нидерландах впервые за четыре года снизилось число заявок на убежище

Общее число поданных заявок на получение статуса беженца в Нидерландах сократилось впервые за четыре года.

Общее число поданных заявок на получение статуса беженца в Нидерландах сократилось впервые за четыре года.

Как передает Report, об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на данные, полученные от Министерства по вопросам миграции и предоставления убежища.

По данным издания, в 2024 году в общей сложности Служба иммиграции и натурализации Нидерландов получила 45,6 тыс. заявок. В 2023 году документы подали 50,6 тыс. беженцев, а годом ранее - 48,6 тыс. человек. В 2021 году статуса беженца запросили 36,8 тыс. человек, что в абсолютном выражении меньше, чем в 2024 году. Однако газета сравнивает статистику от года в год.

Отмечается, что снизилось число не только новых запросов на получение убежища, но и число запросов на воссоединение с семьей, повторных заявлений на предоставление убежища от лиц, уже находящихся в стране, и запросов на переселение и расселение.

"Однако окончательные цифры за декабрь еще не получены, и еще только предстоит увидеть, как политические изменения в Сирии повлияют на итоговые цифры года", - отметила Trouw.

В 2024 году на Сирию пришлось 44% всех просителей убежища. Приблизительно по 5% беженцев прибыли из Ирака, Йемена, Турции и Эритреи.