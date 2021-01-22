В Нидерландах впервые со времен Второй мировой вводят комендантский час

Парламент Нидерландов поддержал предложение временного правительства о введении комендантского часа в стране

Парламент Нидерландов поддержал предложение временного правительства о введении комендантского часа в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте главного законодательного органа страны.

Мера вступает в силу с субботы, 23 января. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 04:30 по местному времени (с 00:00 по 07:30 по бакинскому времени). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Так, гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд.

Это первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила будет караться штрафом в 95 евро.