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В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян

В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352.
Другие страны
4 июля 2022 г. 21:47
В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян

В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352.

Как передает Report, об этом заявил Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

"Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 г.)", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что среди заболевших - ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, институту неизвестно, однако в ведомстве заявили, что сексуальное насилие в его отношении не подозревается.

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