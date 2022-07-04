В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян

В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352.

В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352.

Как передает Report, об этом заявил Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

"Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 г.)", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что среди заболевших - ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, институту неизвестно, однако в ведомстве заявили, что сексуальное насилие в его отношении не подозревается.