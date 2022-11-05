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В Нидерландах в преддверии праздников запретили фейерверки

В Нидерландах в преддверии праздников запретили фейерверки В Нидерландах 14 муниципалитетов в преддверии Нового года ввели запрет на использование фейерверков из-за их травмоопасности.
Другие страны
5 ноября 2022 г. 17:53
В Нидерландах в преддверии праздников запретили фейерверки

В Нидерландах 14 муниципалитетов в преддверии Нового года ввели запрет на использование фейерверков из-за их травмоопасности.

Как передает Report, об этом сообщает портал Nu.nl.

Подобные меры коснутся Амстердама, Роттердама, Схидама, Харлема, Неймегена и ряда других городов.

Еще примерно 70 муниципалитетов организуют свободные от фейерверков зоны в районах расположения школ, домов престарелых и церквей.

При этом многие муниципалитеты вместо фейерверкв официально проведут на праздниках световые шоу.

Ранее власти Нидерландов два года подряд объявляли запрет на фейерверки по всей стране под Новый год в связи с загруженностью врачей и больниц из-за эпидемии коронавируса.

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