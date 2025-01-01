В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали 200 человек

В новогоднюю ночь в Нидерландах произошла серия инцидентов, в том числе с поджогами, вандализмом, насилием и несчастными случаями с фейерверками, в общей сложности было задержано не менее 200 человек.

В новогоднюю ночь в Нидерландах произошла серия инцидентов, в том числе с поджогами, вандализмом, насилием и несчастными случаями с фейерверками, в общей сложности было задержано не менее 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении голландской полиции.

"То, что должно было стать праздничным вечером, во многих местах вновь превратилось в ночь, полную разрушений и насилия, - отметила начальник полиции Дженни Кнол. - Полицейские и другие сотрудники служб быстрого реагирования, которые стремились обеспечить безопасное празднование, подвергались атакам. Неприятно, что новогодняя ночь в нашей стране сопровождается таким количеством инцидентов, порой очень серьезных".

В частности, силы спецназа были задействованы в Амстердаме, Бреде, Гааге, Гронингене, Зандаме, Роттердаме и Харлеме. В Кулемборге полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы разогнать участников беспорядков. Сотрудники правоохранительных органов в Амстердаме были вынуждены произвести предупредительные выстрелы, когда была совершена попытка нападения на них.

Несколько инцидентов были связаны с пиротехникой. В нескольких городах были подожжены автомобили. В Роттердаме 14-летний мальчик погиб в результате взрыва мощного фейерверка. В ряде других городов люди получили серьезные травмы.