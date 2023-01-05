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В Нидерландах смертность превысила рождаемость впервые с 1900 года

В Нидерландах смертность превысила рождаемость впервые с 1900 года Смертность превысила рождаемость в Нидерландах впервые с 1900 года.
Другие страны
5 января 2023 г. 06:55
В Нидерландах смертность превысила рождаемость впервые с 1900 года

Смертность превысила рождаемость в Нидерландах впервые с 1900 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликованы Центральным статистическим бюро Нидерландов.

По данным организации, в 2022 году в Нидерландах родилось 168 тыс. детей, тогда как умерло 169 тыс. человек. "Это примечательный факт", - отметил аналитик бюро Дик тер Стейге. Похожая ситуация была зафиксирована лишь в 1900 году, подчеркнул он.

Частично такое положение дел может быть связано с тем, что больше людей умерло из-за коронавируса, однако эксперты призывают не винить во всем пандемию.

"Уровень рождаемости снижается уже на протяжении многих лет, в то время как уровень смертности растет", - заметил тер Стейге.

Численность населения Нидерландов тем временем продолжает увеличиваться, соответственно, причиной этого полностью является миграция, отметили в статистическом бюро. В настоящее время в стране проживает 17,8 млн человек. В 2022 году численность населения страны увеличилась на 227 тыс. человек.

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