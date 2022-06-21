О нас

В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет

В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер.
Другие страны
21 июня 2022 г. 05:59
В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет

Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, слова которого приводятся на официальном сайте голландского кабмина.

"Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме", - отметил министр.

Он добавил, что "общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются", поэтому "отныне на счету каждый кубометр газа", в связи с чем "кабмин настоятельно призывает компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии", в том числе в летний период.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niderlandlı nazir ölkə əhalisinə təbii qazla bağlı çağırış edib

Самое важное

Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов
Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов
20 июня 2022 г. 12:57
Депутаты рассматривают проект поправок в госбюджет 
Депутаты рассматривают проект поправок в госбюджет 
20 июня 2022 г. 11:18
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi