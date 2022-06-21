В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет

Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер.
"Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме", - отметил министр.
Он добавил, что "общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются", поэтому "отныне на счету каждый кубометр газа", в связи с чем "кабмин настоятельно призывает компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии", в том числе в летний период.