В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет

В Нидерландах считают, что гарантий заполнения газохранилищ в Европе к зиме без допмер нет

Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер.

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Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, слова которого приводятся на официальном сайте голландского кабмина. "Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме", - отметил министр. Он добавил, что "общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются", поэтому "отныне на счету каждый кубометр газа", в связи с чем "кабмин настоятельно призывает компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии", в том числе в летний период. Подпишитесь на наш Telegram канал