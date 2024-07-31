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В Нидерландах самолет упал на оживленную трассу, погиб пилот

В Нидерландах самолет упал на оживленную трассу, погиб пилот Небольшой самолет упал на голландскую трассу А58 недалеко от города Рухпена в провинции Северный Брабант. В результате крушения погиб пилот, он был единственным человеком на борту самолета.
Другие страны
31 июля 2024 г. 16:37
В Нидерландах самолет упал на оживленную трассу, погиб пилот

Небольшой самолет упал на голландскую трассу А58 недалеко от города Рухпена в провинции Северный Брабант. В результате крушения погиб пилот, он был единственным человеком на борту самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этмо сообщила экстренная служба Центрального и Западного Брабанта.

Из-за инцидента шоссе закрыто в обоих направлениях, на месте работают службы экстренного реагирования. Уборка обломков с дороги может занять определенное время.

Тип разбившегося самолета и причина трагедии пока остаются неизвестными.

Несколько человек, ставших свидетелями крушения, утверждают, что шлейф дыма падающего самолета был виден издалека.

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Версия на английском языке Pilot killed as small plane crashes on busy highway in Netherlands

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