В Нидерландах самолет упал на оживленную трассу, погиб пилот

Небольшой самолет упал на голландскую трассу А58 недалеко от города Рухпена в провинции Северный Брабант. В результате крушения погиб пилот, он был единственным человеком на борту самолета.

Небольшой самолет упал на голландскую трассу А58 недалеко от города Рухпена в провинции Северный Брабант. В результате крушения погиб пилот, он был единственным человеком на борту самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этмо сообщила экстренная служба Центрального и Западного Брабанта.

Из-за инцидента шоссе закрыто в обоих направлениях, на месте работают службы экстренного реагирования. Уборка обломков с дороги может занять определенное время.

Тип разбившегося самолета и причина трагедии пока остаются неизвестными.

Несколько человек, ставших свидетелями крушения, утверждают, что шлейф дыма падающего самолета был виден издалека.