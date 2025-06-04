В Нидерландах ребенок впал в кому после употребления конфет Haribo

В ниденландском городе Алмело ребенок впал в кому после употребления конфет Haribo.

В ниденландском городе Алмело ребенок впал в кому после употребления конфет Haribo.

Как передает Report, об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местную больницу.

Сообщается, что его перевели в специализированную больницу. Помимо него еще двое детей госпитализированы после употребления таких конфет.

"Оба ребенка сейчас чувствуют себя хорошо", - сообщил представитель медучреждения.

Выяснилось, что в конфетах обнаружили каннабис. Полиция продолжает выяснять, каким образом наркотическое вещество попало в конфеты.

В прошлый четверг Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA) сообщило, что в партии жевательных конфет Happy Cola F!ZZ от Haribo был обнаружен каннабис.