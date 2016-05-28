​В Нидерландах разрешили выращивать человеческие эмбрионы для исследований

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Правительство Нидерландов объявило о своем намерении разрешить выращивание человеческих эмбрионов в лаборатории для научных исследований, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Министр здравоохранения Нидерландов Эдит Схипперс заявила, что она хочет "разрешить создание эмбрионов для научных исследований и дать людям возможность иметь здоровых детей".

"Исследование касается бесплодия, методов искусственной репродукции, наследственных и врожденных заболеваний", - говорится в заявлении. Целью исследования также является лечение людей, которые стали бесплодны после борьбы с раком в раннем возрасте.

До этого законодательство Нидерландов разрешало проводить тесты только на избыточных эмбрионах, оставшихся после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Отмечается, что так называемое "правило 14 дней", согласно которому нельзя выращивать эмбрионы в лаборатории более двух недель, по-прежнему будет строго соблюдаться.

"До настоящего момента запрет на выращивание эмбрионов тормозил исследования, которые могут помочь в лечении болезней в короткий или средний срок", - говорится в заявлении.