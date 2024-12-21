В Нидерландах призвали "покончить с открытыми границами" после теракта в ФРГ

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал "покончить с открытыми границами" в Европе после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс призвал "покончить с открытыми границами" в Европе после наезда автомобиля на посетителей рождественского рынка в Магдебурге.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Очередное варварское нападение в Европе - на этот раз со стороны выходца из Саудовской Аравии. Снова невероятное количество невинных жертв, погибших и раненых. Я повторяю уже более 20 лет: пора покончить с открытыми границами", - заявил Вилдерс.

Напомним, что 20 декабря мужчина за рулем автомобиля совершил наезд на посетителей рождественской ярмарки в германском Магдебурге (Федеральная земля Саксония-Анхальт). В результате инцидента погибли пять человек. Предполагаемым преступником является Талеб Абдулмохсен, который грозился в своих публикациях в соцсетях, что отомстит ФРГ за то, что государство предоставляет убежище "сирийским джихадистам" и якобы "хочет исламизировать Европу".