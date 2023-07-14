В Нидерландах при нападении три человека получили тяжелые ножевые ранения

Три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах получили в пятницу тяжелые ножевые ранения в результате нападения неизвестного.

Три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах получили в пятницу тяжелые ножевые ранения в результате нападения неизвестного.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета NL Times.

Нападавший скрылся с места преступления, причины инцидента не известны. Пострадавшие - работник центра и два волонтера - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование и ведет поиски преступника. Газета отмечает, что нападавший имел темный цвет кожи, бороду и короткую стрижку.