В Нидерландах полиция применила водометы против экоактивистов, задержаны сотни человек

На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек.

На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек.

Как передает Report , об этом сообщает местный портал DutchNews.

По его сведениям, полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих. В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Еще 12 человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство к беспорядкам и насилие, они направлены в полицейский участок для допроса.

Портал сообщает, что власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.

Основным требованием протестующих во главе с движением Extinction Rebellion является прекращение субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.