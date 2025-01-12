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В Нидерландах полиция применила водометы против экоактивистов, задержаны сотни человек

В Нидерландах полиция применила водометы против экоактивистов, задержаны сотни человек На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек.
Другие страны
12 января 2025 г. 07:37
В Нидерландах полиция применила водометы против экоактивистов, задержаны сотни человек

На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал DutchNews.

По его сведениям, полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих. В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. Еще 12 человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство к беспорядкам и насилие, они направлены в полицейский участок для допроса.

Портал сообщает, что власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.

Основным требованием протестующих во главе с движением Extinction Rebellion является прекращение субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.

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