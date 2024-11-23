В Нидерландах полиция изъяла почти 2 кг наркотиков, замаскированных под садового гнома

На юге Нидерландов полицейские нашли садового гнома весом почти 2 кг, сделанного из MDMA, также известного как экстази.

На юге Нидерландов полицейские нашли садового гнома весом почти 2 кг, сделанного из MDMA, также известного как экстази.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Согласно информации, необычную находку обнаружили во время операции по поиску наркотиков в округе Донгемон. Когда дом обыскивали, правоохранители обратили внимание, что фигурка для украшения сада хранится в непредназначенном для нее месте.

После изъятия скульптура была направлена на экспертизу, по результатам которой оказалось, что гном целиком был сделан из запрещенного в стране вещества MDMA.

Других подробностей стражи правопорядка не предоставили.