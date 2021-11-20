В Нидерландах полицейские открыли огонь по демонстрантам, есть раненые

Демонстрация в нидерландском Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в результате которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы.
Как передает Report, об этом сообщила
"Полицейские вынуждены были открыть огонь, и как минимум два человека получили ранение, - отметил телеканал. - Обстоятельства и причины стрельбы пока неизвестны".
Издание
В ходе демонстрации против коронавирусных ограничений протестующие бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". Минимум одна полицейская машина была подожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.