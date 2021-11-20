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В Нидерландах полицейские открыли огонь по демонстрантам, есть раненые

В Нидерландах полицейские открыли огонь по демонстрантам, есть раненые Демонстрация в нидерландском Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в результате которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 02:40
В Нидерландах полицейские открыли огонь по демонстрантам, есть раненые

Демонстрация в нидерландском Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в результате которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Полицейские вынуждены были открыть огонь, и как минимум два человека получили ранение, - отметил телеканал. - Обстоятельства и причины стрельбы пока неизвестны".

Издание NL Times отмечает со ссылкой на заявление полиции города, что во время разгона протестующих пострадали несколько человек.

В ходе демонстрации против коронавирусных ограничений протестующие бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". Минимум одна полицейская машина была подожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.

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