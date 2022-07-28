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В Нидерландах перекрыто несколько дорог из-за протестов фермеров

В Нидерландах перекрыто несколько дорог из-за протестов фермеров Ряд дорог в Нидерландах оказался перекрыт в четверг утром из-за действий фермеров, разбрасывающих сено и различный мусор в знак протеста с планами правительства по сокращению выбросов азота.
Другие страны
28 июля 2022 г. 10:57
В Нидерландах перекрыто несколько дорог из-за протестов фермеров

Ряд дорог в Нидерландах оказался перекрыт в четверг утром из-за действий фермеров, разбрасывающих сено и различный мусор в знак протеста с планами правительства по сокращению выбросов азота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

В частности, по данным телеканала, закрыта трасса А1 в направлении из Девентера в Апелдорн. Ее уборка продлится как минимум до середины дня. Трасса А7 между городами Аббекерк и Мидденмер перекрыта в обоих направлениях. Ранним утром на этой дороге произошло две аварии.

Дорожные власти и полиция не исключают новых акций протеста и в связи с этим призывают автомобилистов уделять повышенное внимание обстановке на дороге. "Мусор может быть неожиданно выброшен в любом месте, и это может привести к очень опасным ситуациям", - отметили в правоохранительных органах.

Протесты фермеров продолжаются в Нидерландах с конца июня. Демонстранты недовольны главным образом правительственной политикой в отношении азота, которая направлена на защиту природы. По данным властей, в стране насчитывается 40-50 тыс. фермерских хозяйств. Согласно расчетам министерства финансов, чтобы добиться необходимых показателей, придется закрыть около 11,2 тыс. ферм, а владельцам 17,6 тыс. компаний придется значительно сократить производство.

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