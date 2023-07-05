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В Нидерландах отменены 300 рейсов из-за урагана

В Нидерландах отменены 300 рейсов из-за урагана Не менее 300 рейсов отменены в международном аэропорту "Схипхол" (Нидерланды) из-за штормовых ветров, в ряде районов страны из-за упавших деревьев перекрыты дороги.
Другие страны
5 июля 2023 г. 11:58
В Нидерландах отменены 300 рейсов из-за урагана

Не менее 300 рейсов отменены в международном аэропорту "Схипхол" (Нидерланды) из-за штормовых ветров, в ряде районов страны из-за упавших деревьев перекрыты дороги.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило нидерландское Общественное радио.

"По некоторым районам страны минувшей ночью прошел ураган "Поли", это самая сильная буря, зафиксированная в Нидерландах в летнее время. Порывы ветра достигали 40 м/с", - сообщает радио.

Особенно от удара стихии пострадал север Нидерландов - провинции Северная Голландия, Фрисландия, Флеволанд и регион Эйсселмер. Там объявлен "красный" (один из самых серьезных) уровень погодной опасности. Сейчас буря перемещается в восточном направлении.

По данным метеорологов, такой мощный ураган летом - крайне необычное явление для Нидерландов, где сезон штормовой погоды длится с октября по апрель.

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