​В Нидерландах от коронавируса выздоровела 101-летняя женщина

Женщина в возрасте 101 года выздоровела в Нидерландах после заражения новым типом коронавируса. Ее уже выписали из больницы в провинции Южная Голландия на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание NL Times.

"Она смелая женщина, замечательно видеть, как она придерживается социальных правил", - заявил пульмонолог больницы, слова которого приводит издание.

Он добавил, что врачи обрадовались новости о выздоровлении пациентки. "К счастью, есть и положительный опыт", - отметил он.