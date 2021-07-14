В Нидерландах около тысячи человек заразились COVID-19 после фестиваля

Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание Dutch News.

Порядка тысячи человек заразились коронавирусом в Нидерландах после того, как в начале июля посетили фестиваль на открытом воздухе в городе Утрехт. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное издание Dutch News.

Отмечается, что фестиваль Verknipt, который проходил в первые выходные июля, посетили в общей сложности 20 тысяч человек.

На сегодняшний день фестиваль в Утрехте стал наиболее крупным источником распространения коронавируса в стране. Мэр Утрехта Шарон Дийксма также присутствовала на фестивале, о чем свидетельствует фотография, которую она 3 июля разместила в Twitter.

Ранее в ночном клубе Aspen Valley в голландском Энсхеде, который находится на границе с Германией, коронавирусом заразились 180 человек. Тогда на вечеринке присутствовали около 600 человек. Это была первая дискотека после отмены ограничительных мер.