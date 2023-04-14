В Нидерландах одобрили эвтаназию для детей в возрасте до 12 лет

Правительство Нидерландов приняло решение по вопросу расширения правил эвтаназии в стране, одобрив их распространение на неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет, испытывающих невыносимые страдания.

Правительство Нидерландов приняло решение по вопросу расширения правил эвтаназии в стране, одобрив их распространение на неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет, испытывающих невыносимые страдания.

Как передает Report , об этом сообщает местное издание De Telegraaf.

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Койперс заявил, что ожидает реализацию постановления в течение года. По его словам, новые правила, вероятно, будут применяться только к 5-10 детям в год, для которых эвтаназия "является единственным вариантом избавления от невыносимых страданий". Он подчеркнул, что речь идет о тяжелобольных детях, смерть для которых неизбежна и наступит в скором времени.

В настоящее время закон об эвтаназии в Нидерландах позволяет взрослым и детям от 12 лет добровольно уйти из жизни, если они испытывают невыносимые страдания и не имеют шансов на выздоровление. По закону дети старше 12 лет считаются способными понять свое положение и серьезность своего решения, однако проект не предусматривал возможность эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного года и до 12 лет.

Отметим, что Бельгия первой в мире в 2014 году предоставила право на эвтаназию детям до 12 лет, которые не имеют надежды на выздоровление и испытывают невыносимые страдания.